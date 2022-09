L’Alberghiero di Ladispoli accoglie gli atleti dei Campionati mondiali di Equitazione

Ladispoli – E’ già al lavoro, ancor prima dell’inizio ufficiale dell’anno scolastico, la Commissione Eventi dell’Alberghiero di Ladispoli composta dai Docenti Giovanna Albanese, Renato D’Aloia e Carmen Piccolo, che hanno coordinato i loro allievi all’Aeroporto di Fiumicino per la cerimonia di accoglienza degli atleti che parteciperanno ai Campionati mondiali di Equitazione in programma dal 15 al 18 e dal 22 al 25 settembre.

“Il nostro Istituto si caratterizza da sempre per un’offerta formativa di eccellenza, capace di creare le più efficaci sinergie fra scuola e territorio. – hanno spiegato i docenti di via Federici – Non potevamo mancare qui a Fiumicino, il più grande Aeroporto d’Italia, dove i nostri studenti hanno salutato l’arrivo degli atleti che si recheranno poi ai Pratoni del Vivaro, l’impianto sportivo equestre situato nel Comune di Rocca di Papa e noto in tutto il mondo come sede di eventi sportivi di altissimo livello. La giornata di oggi è frutto di una preziosa collaborazione con la RIAL, la Rete degli Istituti Alberghieri del Lazio, e consentirà agli allievi che hanno partecipato di ottenere i crediti formativi necessari per le attività di Alternanza Scuola Lavoro (PCTO).

Un’occasione irrinunciabile con cui abbiamo voluto festeggiare anche l’inizio del nuovo anno scolastico”.

