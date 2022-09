Londra rende omaggio a Elisabetta II: il feretro arriva a Westminster Hall tra gli applausi

Londra – Applausi, lacrime e tanta commozione. Londra rende omaggio a Elisabetta II, morta poco meno di una settimana fa nel castello di Balmoral, in Scozia. La processione che porta il feretro della sovrana da Buckingham Palace a Westminster hall, dove sarà allestita la camera ardente, è iniziato puntuale. La bara, posta su una carrozza trainata da cavalli neri, è avvolta nello stendardo reale britannico. Sopra un cuscino viola con la corona indossata 70 anni or sono nel giorno dell’incoronazione.

I principi William e Harry, assieme al re Carlo III, accompagnano il corteo a piedi fino al palazzo. Colpi di cannone e salve e il suono delle campane a morto del Big Ben fanno sa sfondo alle trombe della guardia reale che intona la marcia funebre.

Il corteo si snoda tra le strade della capitale inglese tra due ali di folla, visibilmente commossa. Numeri precisi ancora non sono stati diffusi, ma le immagini trasmesse dalla tv parlano chiaro: sono migliaia le persone che assistono al passaggio del feretro. E centinaia di migliaia sono previste nei prossimi giorni per rendere l’ultimo omaggio a Westminster Hall, dove per l’occasione è stata allestita un’imponente operazione di polizia.

Il ministro della Cultura del Regno Unito Michelle Donelan ha affermato che sono previste code lunghe più di un giorno per la camera ardente della Regina. Il governo si aspetta “file estremamente lunghe, che potrebbero arrivare fino a 30 ore”, ha detto, aggiungendo che “migliaia” di persone arriveranno sul posto.

La Donelan ha sottolineato che le autorità stanno facendo tutto il possibile per mettere le persone “il più a proprio agio possibile”, sebbene sia necessario essere “aperti” con la popolazione in modo che “prendano decisioni informate”, secondo la rete televisiva britannica Bbc. Alcune istituzioni – ha aggiunto – tra cui la Tate Modern e lo Shakespeare’s Globe, “illumineranno i loro edifici con le immagini della regina”, mentre caffè e bar offriranno bevande e accesso alle loro strutture. Lungo il percorso sono stati inoltre installati 500 servizi igienici mobili.