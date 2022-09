Montalto tra le Mura, dal 16 al 18 settembre gli eventi nel centro storico

Montalto – Torna “Montalto tra le Mura”, uno degli eventi più attesi dell’anno che da venerdì 16 a domenica 18 settembre si svolgerà nel centro storico della cittadina. Tre giorni in cui le vie e i vicoli del centro storico saranno addobbati a festa tra musica, spettacoli, mostre e artigianato. Si inizia il 16 settembre alle ore 18 con “Magicaboola Street Band” e i trampolieri sul percorso espositivo. Alle 19.30 a Piazza Giacomo Matteotti “Soreta & Camorra Acoustic Trio” e alle 21.30 l’intrattenimento musicale con “Polaroid Girl band” in Viale Garibaldi. Alle 22 a Piazza della Vittoria “Musica sotto le Stelle”: un intrattenimento musicale nel cuore del centro storico.

Sabato 17 settembre, alle ore 18, lungo il percorso espositivo, andrà in scena la sfilata del Corteo Storico Città di Montalto di Castro con musici e la parata trampolieri con costumi a tema “Favole”.

Alle ore 19, a piazza Giacomo Matteotti, ritorna la musica con il “Piano Bar – dj set” di Tiziano Persia in arte Tiz. Alle ore 21.15, per i più piccoli, si terrà lo spettacolo delle bolle di sapone. In Viale Garibaldi, alle ore 21.30, i “Semiseri” intratterranno i visitatori con la musica e a seguire, lo spettacolo con il fuoco illuminerà via Trento e Trieste. Gli eventi per i bambini si ripeteranno fino alle 22.45.

Domenica 18 settembre, alle ore 18, aprirà l’ultima giornata di Montalto tra le Mura lo spettacolo di giocoleria in Viale Garibaldi. Alle ore 19 a Piazza Giacomo Matteotti continuerà la musica con i “Two Much Live”. Alle 21.15 torneranno le bolle di sapone in via Trento e Trieste e a partire dalle ore 21.30, tutta musica con la “Tarock Band”.

Ogni giorno, dalle ore 10, il percorso espositivo sarà animato dal mercatino delle curiosità lungo Viale Garibaldi, via Roma, Piazza Giacomo Matteotti, via Trento e Trieste, Via San Paolo della Croce e Piazza della Vittoria.

Affascinante sarà la passeggiata tra le candele a cura del Comitato Centro Storico di Montalto che dalle ore 20 di ogni giorno creerà un’atmosfera unica per le antiche vie del borgo. Sempre dalle ore 20, in via della Volta Buia, sarà possibile ammirare la mostra ceramica Raku a cura di Graziella Senigagliesi e le mostre fotografiche del Parco Naturalistico e Archeologico di Vulci a cura della Fondazione Vulci e “Istanti fuori tempo” a cura di Giovanni Salvati. Montalto tra le Mura è anche un appuntamento con la storia. Sabato 17 settembre, dalle ore 16, allo slargo di via Trento e Trieste, l’appuntamento sarà con “Foto con Antichi abiti della famiglia Farnese”; alle ore 18.30, si terrà Passæggi di Tempo: l’escursione guidata “Tra le mura di Montalto” partendo da Circonvallazione Vulci (info e prenotazioni 0766/870179 – 3338334642).

Montalto tra le Mura è organizzato dal Comune in collaborazione con la Regione Lazio e Comitato Centro Storico di Montalto di Castro.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Montalto

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Montalto, clicca su questo link