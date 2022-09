Nettuno, a San Giacomo il punto di ascolto della Polizia Locale

Nettuno – L’Amministrazione comunica che continua il progetto dei punti di ascolto della Polizia Locale avviato a marzo di quest’anno. Gli uomini del Comando di via della Vittoria il 14 settembre saranno nel quartiere San Giacomo, nei pressi della Madonnina, dalle 9,30 alle 12,30 e raccoglieranno le segnalazioni dei cittadini e intervenire per accertamenti. I punti di ascolto si terranno fino a fine anno, una volta al mese, nei diversi quartieri della città.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Nettuno, clicca su questo link