Roma – Rispettando le indicazioni emerse in sede di Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica in Prefettura e sulla base del conseguente Tavolo Tecnico in Questura, nella mattinata di ieri, presso il Campo Nomadi sito in via Candoni, ha avuto luogo un’operazione straordinaria di controllo eseguita dall’Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Roma Capitale, ognuno per quanto di specifica competenza.

Al termine del servizio sono 352 le persone identificate e una accompagnata presso l’Ufficio Immigrazione e successivamente, al termine degli accertamenti, gli è stato notificato il decreto di espulsione dal territorio nazionale. 88 i veicoli controllati di cui uno sottoposto a sequestro perché sprovvisto di copertura assicurativa.

