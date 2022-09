Soldi dalla Russia ai partiti stranieri, gli Usa: “Nulla di specifico sull’Italia”

Washington – Secondo quanto si apprende da fonti di intelligence americane, non risulterebbe “niente di specifico sull’Italia” in relazione alle indiscrezioni rilanciate dai media statunitensi su rapporti dei Servizi segreti di Washington che parlano di 300 milioni di fondi russi destinati a partiti stranieri in oltre 20 paesi. Le informazioni sui finanziamenti, precisano le stesse fonti, sono state raccolte a partire dal 2014.

URSO: “L’ITALIA NON RISULTA”

“Dalle notizie fornitemi dall’Autorita delegata che, a sua volta, si era immediatamente informata con i canali ufficiali non risulterebbe che vi sia l’Italia”, ha intanto detto il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso, intervenuto ad ‘Agorà’ dopo le notizie sul rapporto dell’intelligence.

“Il Copasir si riunirà nelle prossime ore, probabilmente venerdì. “Ho concordato con Gabrielli di realizzare una riunione del Comitato, penso si terrà venerdì – ha detto quindi Urso -. Il Comitato si riunirà con l’audizione di Gabrielli e in quella sede verificheremo, se le avremo, altre notizie in merito”. (fonte Adnkronos)