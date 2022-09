Anzio, pianificate nuove opere pubbliche per la riqualificazione del territorio comunale

Anzio – Prosegue l’impegno del Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana e dell’Amministrazione De Angelis tutta, nell’avvio delle opere di riqualificazione del territorio comunale. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato i progetti esecutivi, con lo stanziamento di 600.000,00 euro, per la manutenzione straordinaria delle strade comunali della zona 1, con la realizzazione del nuovo manto stradale lungo Via Lombardia tratto finale, Via di Colle Cocchino, Via Prebenda, tratto di Via Nerone e di Corso Italia.

Le opere si aggiungono al nuovo manto stradale che sarà realizzato lungo Via della Cannuccia, Via Jenne (completamento), Via San Vito, Via Mercurio e Via della Lottizzazione (tratto Via dell’Armellino – Via Libeccio), Via di Valle Schioia (tratto Piazza Consorzio – Via alla Marina), Via degli Ulivi, Via Stella Marina (tratto Viale Re Latino – Via Stella in Fiore), Lungomare Celeste, Via Scarlatti, Via Spontini, Via Cilea, Via Paisiello, Via Vivaldi e lungo un ampio tratto di Via della Spadellata.

Le delibere, approvate dall’Amministrazione Comunale, sono state trasmesse agli uffici preposti per l’attivazione delle procedure finalizzate all’avvio dei lavori.

