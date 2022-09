Ardea – Cammina per tornare a casa su viale Nuova Florida e si trova davanti un cinghiale. E’ successo nella tarda serata di ieri 14 settembre ad Ardea. Una donna ha lanciato l’allarme contattando i giornalisti del territorio. La signora stava camminando a piedi su viale Nuova Florida intorno alle 20:30 quando un cinghiale ha attraversato la strada all’altezza di Rio Verde, circa 50 metri dopo l’uscita di via Imola.

Secondo avvistamento in una settimana

Questo è già il secondo avvistamento della settimana: l’ultimo risale a martedì 6 settembre, quando il perito balistico ed ex sindaco di Ardea Martino Farneti ha rischiato di andare fuori strada intorno alle 23:00 a causa di un cinghiale che aveva attraversato la strada sulla salita dell’Eurospin di via Rieti. L’ex primo cittadino è riuscito a schivare l’animale e a riprendere il controllo dell’auto e della strada evitando il peggio. L’animale invece è scappato nel campo vicino, tra i cespugli che costeggiano la strada.

Aumentano gli avvistamenti e questo desta preoccupazione tra la popolazione. Nuova Florida è un quartiere densamente abitato e trafficato. Il rischio di fare un incidente aumenta con la presenza dei cinghiali, che potrebbero anche ferire e attaccare le persone che transitano a piedi.

Cinghiali ad Ardea: da dove vengono?

Troppi rifiuti che hanno attirato i cinghiali? O forse sono fuggiti da un allevamento? Non è chiara la provenienza di questi animali, ma non sono escluse indagini da parte delle forze dell’ordine per rintracciare il proprietario – se mai dovesse essercene uno – e per capire come un animale simile possa essersi spinto fino a viale Nuova Florida, una delle vie più trafficate di Ardea.

