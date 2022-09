Coppa Davis, l’Italia vince sulla Croazia anche con il doppio azzurro

Bologna – L’Italia si aggiudica anche il punto del doppio e fa bottino pieno con la Croazia.

Si chiude 3-0 la sfida della prima giornata di Coppa Davis con l’Italtennis che, dopo essersi garantita il successo con i singolari vinti da Musetti e Berrettini, avvanza anche con il tandem Simone Bolelli/Fabio Fognini che si sono imposti 3-6 7-5 7-6(3), dopo quasi due ore e mezza di gioco, sulla temibile formazione croata Nikola Mektic/Ante Pavic.

Domani giornata di riposo per gli azzurri: venerdì di nuovo in campo per la sfida con l’Argentina, domenica l’ultimo impegno del girone contro la Svezia. (Ansa)

Le dichiarazioni degli Azzurri su Federtennis.it

“Eravamo sotto un set ed un break e…l’abbiamo portata a casa – ha sottolineato un Fognini distrutto ma soddisfatto -.“Sono contentissimo: con Simone abbiamo dimostrato ancora una volta di valere posizioni molto alte nella classifica di specialità. Ora c’è da recuperare le energie in vista della battaglia di venerdì contro l’Argentina”.

“Sapevamo che sarebbe stata durissima. All’inizio ho fatto fatica a trovare la risposta ma poi ci sono riuscito e le cose sono andate decisamente meglio – ha aggiunto Bolelli -. Era importante vincere anche questo doppio dopo i successi di Musetti e Berrettini”.

“Sono stati fantastici tutti – ha detto un capitan Volandri, praticamente senza voce -. Volevamo la rivincita e stamane, prima dell’inizio della sfida, ci eravamo detti che non saremmo stati belli, che non saremmo stati perfetti ma che ci avremmo messo il cuore e così è stato. Ora abbiamo 24 ore per recuperare la voce io e la fatica i ragazzi, e poi faremo le nostre considerazioni. Sinner sta ritrovando la condizioni e meglio di così non potrebbe andare”.

(foto@Sposito-Federtennis)

