Latina, non rispettano l’obbligo di apertura: la Guardia Costiera multa 4 stabilimenti

Latina – Nel pomeriggio di mercoledì 14 settembre i militari della Sezione Distaccata della Guardia Costiera di Latina/Rio Martino hanno svolto una attività sul litorale del capoluogo finalizzata a verificare il rispetto dell’obbligo generale di apertura sino al 15 settembre imposto, a tutte le strutture balneari autorizzate, dall’art. 1 comma 2 dell’Ordinanza Comunale n. 56/2022, nonché ad accertare, in particolare, la regolare presenza del servizio di salvataggio, presidio di sicurezza di fondamentale importanza per la tutela della vita umana in mare anche nella fase finale della stagione.

I militari hanno sottoposto a pattugliamento l’intero litorale, attuando una verifica di tutte le strutture balneari presenti e riscontrando l’effettiva apertura al pubblico della quasi totalità delle stesse, con esercizio delle attività commerciale ed erogazione dei servizi connessi alla balneazione, tra i quali rientra quello di assistenza e salvataggio. Soltanto quattro strutture sono risultate chiuse all’atto del controllo, e nei confronti delle stesse è stata elevata la prevista sanzione amministrativa.

L’attività rientra nella più ampia cornice dell’operazione Mare Sicuro, che il Corpo delle Capitanerie di porto svolge nel periodo estivo con lo scopo principale di tutelare la sicurezza in mare e sulle spiagge.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

