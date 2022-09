Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Una potente e inusuale rimonta anticiclonica di matrice africana ci ha regalato un inizio settimana dal sapore estivo con sole prevalente e temperature sopra media ma adesso tutto questo sta per finire. L’aria calda e umida richiamata dall’anticiclone e in parte ereditata anche dall’azione dell’ex uragano Danielle sull’Europa occidentale sta per entrare in contrasto con correnti più fredde di estrazione scandinava. Il confronto sarà esplosivo, motivo per il quale ci aspettiamo precipitazioni anche molto intense. Va precisato che non si tratterà di maltempo diffuso, non sarà una vera e propria perturbazione ma una linea di instabilità. Una fascia lungo la quale si svilupperanno dei temporali e che seguirà il dorso dell’anticiclone in graduale abbassamento di latitudine.

METEO GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE – Nord, irregolarmente nuvoloso sulle Alpi centro orientali e il Friuli con piogge e rovesci, anche temporaleschi e localmente di forte intensità sul Friuli nella seconda parte. Maggiori aperture altrove ma con fenomeni non esclusi. Centro forti temporali tra Toscana, Umbria e Lazio con rischio grandine, nubifragi e colpi di vento. Rovesci in arrivo ma in forma meno intensa anche sull’Adriatico. Sud, veli e strati in transito con sole prevalente tra Sicilia e Calabria. Maggiori addensamenti sull’alta Campania, Molise e alta Puglia con rischio di rovesci o temporali. Temperature in lieve ulteriore calo al Nord, in calo al Centro e sulla Sardegna, stabili o in lieve ulteriore aumento al Sud. Venti tesi meridionali. Mari, mossi o molto mossi.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: un sistema frontale si avvicina al Nord della Penisola traghettando umide correnti sulla Toscana. Questo tipo di situazione barica potrebbe determinare un forte peggioramento temporalesco specie sulla Toscana settentrionale e orientale/pre-appenninica; nella seconda parte del giorno peggiora anche sulla Toscana centro-meridionale. Andrà meglio su Lazio e Umbria, salvo un passaggio pre-frontale (localmente forte specie sui comparti centro-settentrionali) tra mattino e primo pomeriggio. I fenomeni più forti, anche a carattere di nubifragio e legati a probabili locali forti criticità idrogeologiche potrebbero manifestarsi in prima istanza su alta Toscana e Toscana orientale, successivamente anche più a Sud. Evoluzione comunque eventualmente da confermare nei prossimi giorni. Venti meridionali moderati o forti. Mare da molto mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Tra giovedì e venerdì un fronte freddo porterà forte maltempo prima sulla Toscana (settentrionale e orientale), poi anche su Umbria settentrionale e Lazio (specie centro-meridionale); possibili temporali forti con precipitazioni a carattere di nubifragio e possibili criticità di tipo idraulico o idrogeologico: occorrerà restare aggiornati sul nostro sito e con gli Enti di Protezione Civile. Migliora il 16 sulla Toscana, mentre forti e strutturati temporli insisteranno specie su basso Lazio/alta Campania. Il 17 nuova instabilità sparsa anche temporalesca prima di un generale calo termico accompagnato temporaneamente da forti venti settentrionali.

