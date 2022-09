Nettuno, il Comune cerca un Dirigente per l’area economica finanziaria

Nettuno – E’ stato pubblicato l’avviso per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL 267/2000 per la copertura della posizione di Dirigente Area II Economico Finanziaria presso il Comune di Nettuno.

Il termine per la presentazioni delle domande è fissato per il giorno 29/09/2022 alle ore 18.

Al seguente link l’avviso completo e il modello di domanda

https://www.comune.nettuno.roma.it/archivio10_notizie_0_1962.html

