Roger Federer lascia il tennis: “La gente il dono più grande”

Il Re lascia il tennis. Lo ha annunciato poco fa Roger Federer sulla sua pagina ufficiale Instagram.

Il fuoriclasse svizzero ha scritto una lunga lettera ai suoi milioni di ammiratori in tutto il mondo e al suo sport del cuore. Giocherà per l’ultima volta in carriera la Laver Cup della prossima settimana. Il più amato, il più grande, il più forte. Il più vincente di tutti. Per lui in palmares 103 vittorie conquistate, oltre 20 Slam vinti in campo: “Di tutti i regali che mi ha fatto il tennis, il più grande è l'amore della gente e le persone che ho avuto la fortuna di conoscere lungo tutta la strada – scrive Roger sui social -. Per questo voglio condividere con voi questa notizia: la Laver Cup sarà il mio ultimo torneo. So che mi mancherà tutto degli ultimi 24 anni, ma negli ultimi 3 anni ho avuto tanti problemi, e infortuni”.

“Il tennis mi ha trattato in modo più generoso di quanto avrei mai immaginato e ora devo riconoscere quando è il momento di terminare la mia carriera agonistica". Intanto l'Atp, mediante la pagina ufficiale Twitter, scrive: "Hai cambiato il gioco del tennis".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roger Federer (@rogerfederer)

