Tomassetti: “Il Training Camp Ventotene grande occasione per confronto tra pubblico e privato”

Ventotene – E’ in corso a Ventotene (Latina) il “Training Camp Ventotene 2022” dedicato alla formazione degli amministratori comunali d’Europa. Un evento promosso da Anci Lazio con l’obiettivo di diffondere le buone pratiche e l’innovazione nella gestione del territorio che coinvolge anche i più qualificati soggetti privati, in grado di offrire punti di vista e stimoli per la realizzazione di progetti comuni.

Insieme alle istituzioni locali, nazionali ed europee, l’amministratrice unica di Ecosfera Servizi Spa Floriana Tomassetti, relatrice al tavolo tematico dedicato alla rigenerazione. “Le opportunità per le città oggi sono enormi – ha spiegato la manager romana – soprattutto quando si conciliano l’innovazione, la rigenerazione urbana e lo sviluppo di servizi alle comunità. Sostenibilità ed efficientamento energetico sono i principi guida sui cui innestare l’innovazione sociale.

Dal punto di vista delle imprese- ha aggiunto Tomassetti- è emerso come gli enti locali manchino spesso di capacità progettuali e di personale in grado di mettere a terra i progetti, e che il project financing può rappresentare l’ideale punto di incontro tra pubblico e privato. Serve inoltre la realizzazione di percorsi di condivisione che, sin dalla progettazione, rendano partecipi i cittadini, raggiunti da una comunicazione il più possibile efficace sulle innovazioni che insistono nelle proprie città e nei quartieri, spesso periferici, oggetto di riqualificazione edilizia e sociale”. Così Floriana Tomassetti, vice presidente Anip Confindustria (Associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati) con delega alla Cultura d’impresa, e amministratore unico di Ecosfera Servizi Spa in merito all’udienza di Confidustria in Vaticano.

