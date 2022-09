Un defibrillatore alla Città di Anzio: sarà destinato al nuovo Palazzetto dello Sport Giulio Rinaldi

Anzio – Un defibrillatore, con tanto di teca per essere posizionato a parete, sarà presto attivo all’interno del nuovo Palazzetto dello Sport della Città di Anzio.

Questa mattina, nella Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina, la Farmacia Internazionale ha donato l’importante apparecchio medico salvavita alla Città di Anzio. Il Sindaco, Candido De Angelis, l’Amministrazione Comunale e la Cittadinanza ringraziano la famiglia Cicconetti per il nobile gesto.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Anzio, clicca su questo link