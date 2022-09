Caos Trasporti, Baccini: “Internalizzazione e articolo 50 punti cardine qui quali lavorare”

Fiumicino – “Sono stato stamattina in mezzo ai lavoratori della Trotta Bus Services, in sciopero per una serie di rivendicazioni salariali. Va detto che quello del trasporto non può essere affrontato come un problema qualsiasi; ne va dell’efficienza di un intero territorio, della qualità della vita di studenti e lavoratori, dell’economia di tante famiglie”.

Lo riferisce il leader del centrodestra, e candidato sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

“Soprattutto – prosegue – non può essere un settore totalmente in mano ai privati, perché è sotto gli occhi di tutti che se ci sono questioni interne, l’escalation di rivendicazioni porta al blocco del servizio, con un danno inevitabile per la collettività.

Dunque bisogna agire, su un terreno non facile. A medio e lungo termine è possibile iniziare a ragionare su una internalizzazione del servizio, con la possibilità del Comune di gestire in prima persona le eventuali criticità e organizzare il servizio stesso.

Nell’immediato, però, si potrebbe ricorrere al cosiddetto “articolo 50”, che permette alla Pubblica amministrazione di intervenire pagando con proprie disponibilità per tamponare l’emergenza, salvo poi rifarsi sul gestore. E’ vero che c’è da superare lo scoglio dell’Agenzia delle Entrate, che si pone in una condizione di prelazione rispetto ai crediti vantati, ma è anche vero che il Comune può e deve provare a intavolare un confronto serrato per raggiungere l’obiettivo minimo, che è quello di sbloccare i salari.

Due cose sono comunque certe, al di là dei ragionamenti burocratico-amministrativi: non si possono lasciare i cittadini senza servizi, e non si possono abbandonare i lavoratori nel momento del bisogno. La mediazione, in questo caso, e l’intervento diretto – conclude – sono la strada maestra”.

