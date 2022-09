Case Ater in via porto di Claudio, Feola-Fata: “Tra calcinacci che crollano, situazioni di pericolo e degrado”

Fiumicino – “Sembra sempre più una passeggiata tra le rovine antiche, l’Ater dichiara la fine dei lavori nelle complesso di via porto di Claudio, ma la situazione non è certamente delle migliori. Pezzi di calcinaccio che continuano a cadere dagli edifici (come già denunciato da noi 2 anni fa) senza che sia mai stato effettuato un reale restauro, fatto salvo qualche minimo intervento che non basta però ad arginare il problema”. È quanto dichiarano in una nota il presidente Roberto Feola e Patrizia Fata del circolo territoriale Patria e Libertà – 4 Aprile 1992 di Fratelli d’Italia a Fiumicino

“Una problematica annosa che da decenni affligge i residenti, – proseguono – che con volontà e dedizione cercando di affrontare le situazioni di difficoltà migliorando il migliorabile. Non basta, però, una piccola parte di residenti interessati e operosi per contrastare le problematiche strutturali che si presentano, non bastano nemmeno ad evitare il degrado che purtroppo si può creare come nel caso di un grosso accumulo di materiale ingombrante in un area verde nel quale urge un intervento risolutivo”.

“Auspichiamo – concludono – che la nostra ennesima denuncia possa far mettere una mano sulla coscienza a chi irresponsabilmente, da troppi anni, sta lasciando che le famiglie che vivono nelle case popolari di via porto di Claudio corrano rischi quotidiani per la loro incolumità fisica”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link