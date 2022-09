Fiumicino, alla Festa dell’Unità un dibattito con i candidati alla Camera dei Deputati Mancini e Panunzi

Fiumicino – “Dopo la cancellazione a causa del maltempo della serata di ieri, oggi torna in Darsena la Festa dell’Unità di Fiumicino con alcuni importanti appuntamenti”. Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico di Fiumicino Stefano Calcaterra.

“Alle ore 19 – spiega – è prevista una tavola rotonda organizzata dai Giovani democratici sul tema della socializzazione in ambito sportivo e culturale. A moderare sarà Emma Bellotti dei GD, ospiti Lorenzo Cirelli del The Spaceless Project, il delegato del Presidente della Regione Lazio alle Politiche giovanili Lorenzo Sciarretta e l’organizzatore del Festival Parco Schuster Giovanni Seddalu. A seguire, dalle 19.30 apre la cucina con griglia e fritture, e alle ore 20, sono previste le esibizioni della scuola di danza Milleluci Dance”.

“Alle 21, invece – prosegue Calcaterra – modererò un importante dibattito con due candidati alla Camera dei Deputati, il deputato Claudio Mancini, candidato al collegio uninominale U06, e il consigliere regionale Enrico Panunzi, candidato al collegio plurinominale P03. Presenti anche il sindaco di Fiumicino Esterino Montino e i capigruppo in consiglio comunale Claudio Cutolo di +Europa, Maurizio Ferreri di Demos e Angelo Petrillo della Lista civica Zingaretti. Terminerà la serata, alle ore 22, il concerto di musica anni 70-80 “DeJaVu”.

