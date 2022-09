La Lega presenta i candidati a Passoscuro… e fa il pienone

Fiumicino – Serata di grande partecipazione, con Stefano Calandra perfetto padrone di casa, per questa campagna elettorale 2022 per il Parlamento. Calandra, vice commissario della Lega a Fiumicino, ha raccolto attorno a sé circa 200 persone, per un appuntamento che ha visto protagonisti al “Sottovento” di Passoscuro i candidati del Carroccio in questa tornata elettorale: Alfredo Maria Becchetti (coordinatore romano della Lega) e Daniela Marongiu (consigliere comunale a Ladispoli). Presente anche Tony Bruognolo (Segretario Politico Della Lega Provincia Roma Sud). Ospiti della serata anche il candidato alla Camera Luciano Ciocchetti (Fdl) e il candidato sindaco del centrodestra per Fiumicino, l’on. Mario Baccini.

“Nella mia introduzione – sottolinea Calandra – ho spiegato come la Lega possa essere definita a buon diritto un ‘partito etico’, in quanto mette al primo posto del proprio agire i bisogni dei cittadini, Gli interventi che si sono susseguiti – prosegue Calandra – hanno poi affrontato temi spinosi come il caro bollette, la necessità di contrastare certe decisioni cervellotiche dell’Unione europea che penalizzano gli imprenditori italiani, gli allevatori, i coltivatori, il settore della pesca.

E poi anche la sburocratizzazione dello Stato, altro punto fondamentale dell’azione di governo promessa dalla Lega. Una serata dai temi forti – conclude Calandra -, ma non per questo pesante. La gente ha fame di politica, la politica delle idee, dei progetti e non della mera criminalizzazione dell’avversario”.

