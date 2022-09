Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Mentre parte delle regioni meridionali saranno ancora alle prese con i flussi umidi e instabili proveniente dal Tirreno, al Nord si cominceranno ad avvertire gli effetti di un fronte freddo in avvicinamento dal Nord Europa. L’anticiclone atlantico infatti si sbilancerà verso nord raggiungendo Regno Unito e Islanda e lungo il suo fianco destro si intensificherà una discesa di aria fredda di origine scandinava, che attraverserà il cuore del Continente con un fronte che punterà le Alpi. Rovesci e temporali associati valicheranno l’arco alpino orientale entro sera, riversandosi sul Triveneto, sospinti dall’aria fredda che comincerà ad affluire dalle latitudini settentrionali. Ecco nel dettagli il tempo previsto per venerdì:

METEO VENERDI’ 16 SETTEMBRE. Al Nord inizialmente soleggiato o poco nuvoloso, salvo addensamenti sulle Alpi, specie confinali, con primi fenomeni lungo i confini svizzeri e austriaci. Qualche addensamento al mattino anche sull’Appennino Emiliano. In giornata piogge e temporali in intensificazione sulle Alpi orientali con fenomeni in estensione a Triveneto, anche forti tra Friuli VG e Veneto, a tratti con grandinate, nubifragi e locali sconfinamenti a fine giornata a Lombardia orientale ed Emilia settentrionale. Attesi accumuli pluviometrici anche superiori a 50mm con punte superiori e localmente vicine ai 100mm su Prealpi Giulie, Goriziano e Triestino. Limite neve in calo sui confini alpini orientali fin verso i 2000m la sera. Al Centro iniziale variabilità sulle zone interne del versante tirrenico con qualche rovescio tra Toscana, Umbria e Lazio, maggiori schiarite altrove. Schiarite che diverranno ovunque più ampie nel corso della giornata estendendosi dai settori toscani verso sud. Al Sud tempo instabile sui settori tirrenici peninsulari con rovesci e temporali localmente intensi in estensione dalla Campania alla Calabria e con locali sconfinamenti a Basilicata e alta Puglia. Più soleggiato sulle altre regioni e nel corso della giornata tende a migliorare anche sul versante tirrenico. Ma solo temporaneamente, poiché tra sera e notte nuovi forti temporali raggiungeranno la Campania, propagandosi successivamente verso sud. Temperature in calo, specie su Alpi e Nordest. Ventilazione moderata o tesa sudoccidentale, ma in tarda serata raffiche di Bora in arrivo sul triestino.

VENERDI’: il sistema frontale si sposta a Sud determinando forti rovesci e temporali tra tarda sera del 15 e primissime ore del 16 tra bassa Toscana, alto Lazio e Umbria confinale. Successivamente, tra primissima notte e primo mattino, le precipitazioni si sposteranno a Sud con temporali anche forti tra Roma e Rieti, andando nuovamente ad intensificarsi tra Pontino interno, basso Lazio e alta Campania (attenzione, fenomeni puntualmente molto forti associati a grandine anche grande e colpi di vento >80 km/h). Probabili locali ma puntualmente forti criticità idrogeologiche dettate dagli elevati ratei precipitativi e dalla semi-stazionarietà di alcuni nuclei temporaleschi; occorrerà restare aggiornati anche con gli Enti di Protezione Civile. Venti moderati o forti meridionali; dato l’elevato potenziale energetico non si esclude la genesi di isolati eventi vorticosi nei pressi delle aree costiere-subcostiere. Mare da mosso a molto mosso. Temperature stabili o in ulteriore lieve flessione.

Tra giovedì e venerdì un fronte freddo porterà forte maltempo prima sulla Toscana (settentrionale e orientale), poi anche su Umbria settentrionale e Lazio (specie centro-meridionale); possibili temporali forti con precipitazioni a carattere di nubifragio e possibili criticità di tipo idraulico o idrogeologico: occorrerà restare aggiornati sul nostro sito e con gli Enti di Protezione Civile. Migliora il 16 sulla Toscana, mentre forti e strutturati temporali insisteranno specie su basso Lazio/alta Campania. Il 17 nuova instabilità sparsa anche temporalesca prima di un generale calo termico accompagnato temporaneamente da forti venti settentrionali.

