Ostia, il 17 settembre l’Open Day dello sport di base allo Stadio Giannattasio

Ostia – Una giornata dedicata allo sport allo Stadio Pasquale Giannattasio. Sabato 17 settembre presso l’impianto di Stella Polare a Ostia Lido, si svolgerà la manifestazione ‘Open Day dello sport di base Municipio Roma X’ organizzato dall’Assessorato allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, insieme all’Assessorato allo Sport, Ambiente, Transizione Ecologica e Personale del X Municipio, in collaborazione con Roma Capitale e Sport e Salute. Oltre che le istituzioni politiche del territorio, parteciperanno anche i grandi campioni dello sport come Massimilino Rosolino (nuoto) e Valerio Vermiglio (pallavolo), oggi impegnati nella promozione sportiva come ‘Legend’ di Sport e Salute. E in questo ruolo diffonderanno ancora valori e esperienza per i partecipanti all’evento.

Quest’ultimo prenderà il via alle 11 con un incontro di rugby sul campo dell’impianto. Si presenterà poi il gruppo di associazioni sportive ed enti sportivi. Si parlerà dell’attività dell’Associazione Italiana Arbitri di Ostia Lido e una esibizione ciclistica per promuovere la Settimana Europea della Mobilità. Alle 19 si chiuderà la manifestazione.

(Foto Stadio Pasquale Giannattasio – Archivio)

