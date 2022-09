Pulizia nelle scuole di Fiumicino: indetto lo stato di agitazione dei dipendenti

Fiumicino – “Al termine di un’assemblea con gli addetti alla pulizia, sorveglianza e assistenza ai bambini nelle scuole nido e dell’infanzia di Fiumicino, abbiamo indetto lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, deliberato all’unanimità. Il prossimo 21 settembre incontreremo il Comune per avviare un auspicabile confronto sull’internalizzazione di oltre 60 persone e famiglie sul territorio e per discutere delle problematiche dei lavoratori, legate al calendario scolastico e al mancato riconoscimento di alcune mansioni, che chiediamo da anni alle società interessate senza alcuna risposta concreta”.

E’ quanto dichiara Sara Imperatori, della Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti, aggiungendo che “nello specifico, reclamiamo alle società la corresponsione delle indennità relative al ‘parametro 115’, ovvero a chi si occupa di assistenza al pasto e di igiene dei bambini. Si tratta di ruoli importanti per i piccoli, che le lavoratrici e i lavoratori svolgono con dedizione, ma che da otto anni non vengono riconosciute. Uno specifico accordo sul tema, siglato nel 2016, è stato costantemente disatteso. Al tempo stesso, attraverso il nuovo bando di gara, il Comune di Fiumicino crea incertezza sulla durata del servizio: il calendario scolastico è distribuito su dieci mesi e non su 12. Ciò potrebbe comportare la perdita di due mensilità per persone, talvolta monoreddito, che con il loro stipendio già faticano a far fronte all’inflazione: va fatto tutto il possibile per tutelare la loro dignità contributiva e salariale”.

“Abbiamo recentemente siglato, in altri contesti – conclude la sindacalista -, importanti accordi sull’internalizzazione di questa categoria di lavoratrici e lavoratori, che garantiscono al contempo l’occupazione e un servizio importante per i bambini e le famiglie. L’auspicio è che anche il Comune di Fiumicino ci ascolti”.

