Scuole di Fiumicino, Severini: “Meno critiche e più soluzioni. E’ ora di cambiare modo di agire”

Fiumicino – “I plessi scolastici di Fiumicino meritano più attenzione e sicurezza. Lo diciamo da sempre e lo ribadiamo anche all’inizio di questo nuovo anno scolastico: le scuole da Nord a Sud, dalla Lido del Faro fino alla scuola di Aranova, devono essere trattate con maggiore rispetto e considerazione. Innumerevoli sono le segnalazione che ci arrivano da ogni parte del territorio. I problemi sono sempre gli stessi, ma non vengono affrontati”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme

“La prima criticità – spiega il Capogruppo – riguarda l’apertura dei cancelli: fino al suono della campanella restano chiusi e i genitori sono costretti ad attendere fuori, anche sotto la pioggia. E questo, in un momento in cui si dovrebbe essere vicini alla cittadinanza, è semplicemente assurdo.

La seconda problematica, ma non meno importante, riguarda la vigilanza fuori le scuole, dove il traffico è incivile: mancano ancora i controlli della Polizia locale, per permettere ai bambini di raggiungere le scuole in tutta sicurezza, quando si potrebbe anche investire su altre associazioni, come fatto in passato. Altro punto debole, è la mancanza di parcheggi, soprattutto in prossimità degli istituti: la popolazione nelle località aumenta, aumentano le macchine, ma i parcheggi restano sempre gli stessi, anzi, spesso vengono anche tolti. Inoltre, tra le criticità, non va dimenticato l’annoso problema della carenza delle aule nei nostri licei.

E’ ora di iniziare a cambiare modo di ragionare. Non è più il momento di fare le critiche, ma bisogna trovare delle soluzioni imminenti ed efficaci. Basterebbe una maggiore attenzione e la volontà di risolvere le cose, perché questi problemi riguardano tutte le scuole. L’Amministrazione dovrebbe avere un contatto diretto con i dirigenti dei plessi scolastici al fine di porre rimedio a tutte queste criticità, compreso il trasporto pubblico”.

“Ma tutto questo – conclude Severini – andrebbe fatto prima dell’inizio dell’anno scolastico, con una precisa programmazione, senza aspettare l’ultimo minuto per correre ai ripari. E’ ora che la Politica cominci a studiare e programmare gli interventi, in modo di avere già le soluzioni. Mi auguro che questi appelli vengano recepiti come proposte e ci si attivi per trovare delle soluzioni”.

