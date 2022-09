Cerveteri, vasto incendio in via dei Ceri: le fiamme minacciano le abitazioni

Cerveteri – Un vasto fronte di fuoco sta interessando in questo pomeriggio la zona di Cerveteri. Le fiamme si sono propagate tra le sterpaglie in via dei Ceri e dalle 15 stanno tenendo impegnare le squadre locali dei vigili del fuoco, un’autobotte di volontari e una squadra di supporto venuta da Monte Mario.

L’incendio, di vaste dimensioni, ha messo in pericolo un maneggio nelle vicinanze: i pompieri hanno messo immediatamente in sicurezza i numerosi animali presenti e le strutture. La stessa situazione si è verificata per alcune abitazioni della zona.

Anche l’autostrada è stata interessata dal fronte di fuoco, in particolare il fumo ha causato rallentamenti al traffico e scarsa visibilità. Attualmente non si registrano feriti.

