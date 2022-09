Ciocchetti: “La politica deve tornare tra la gente. E deve dare risposte sulle criticità: quote europee, vincoli, tutela del territorio”

Fiumicino – La politica torna ai territori. La campagna elettorale di Luciano Ciocchetti (FdI), candidato al collegio Uninominale Camera 6 di Roma, ha questo filo conduttore: il contatto con la gente, la conoscenza dei problemi, la competenza politico amministrativa per risolverli. Si torna per le strade, come un tempo, e si ritrova anche il contatto con l’elettorato.

Ciocchetti ha scelto di calarsi nei territori dove è candidato, anche se non c’è più la preferenza sul nome come un tempo; ma resta la voglia di toccare con mano i problemi e curare un elettorato al quale dare risposte, una volta eletti.

Questa settimana Fiumicino è stata girata in largo e lungo. Dall’appuntamento del mercato del giovedì all’Isola Sacra, ad Aranova, da Passoscuro a Fregene. Passando per le altre località, Molte strette di mano, e la costante presenza dei politici locali impegnati sul territorio, partendo dal capogruppo consiliare Stefano Costa per passare a tanti personaggi in prima linea, da Graux a Tripolini a Di Mitri, tanto per fare dei nomi. E con la costante presenza anche dell’on. Mario Baccini, leader del centrodestra a Fiumicino e candidato sindaco alla prossima tornata elettorale nel 2023.

Diversificato anche il mondo sociale protagonista degli incontri: dagli imprenditori ai pescatori, dagli agricoltori agli anziani.

“Fratelli d’Italia è presente sul territorio – ha detto Stefano Costa – con la volontà di invertire la rotta di questa nostra amata Italia. Siamo orgogliosi di una candidatura come quella di Luciano Ciocchetti, proposta nel nostro collegio. Luciano è persona di esperienza, ha ricoperto incarichi importanti facendo bene il proprio lavoro, e soprattutto è persona che è stata presente, è presente e sarà presente sul territorio. Una candidatura che sosteniamo con forza, invitando a sbarrare il simbolo di Fratelli d’Italia.

A Fiumicino poi avremo a breve anche le comunali, e ci auguriamo di poter fare filotto tra governo nazionale, Regione Lazio e Comune. Ma per farlo occorrono le persone giuste, che abbiano capacità, esperienza e qualità per portare avanti i progetti che vedono i cittadini al centro dell’azione politica. Ciocchetti è una di queste persone”.

Stamattina Ciocchetti era a Fregene, territorio flagellato dall’erosione costiera; in un comune, Fiumicino, dove i vincoli idrogeologici da anni restano irrisolti. Temi ancora più visibili, dopo la tragedia nelle Marche di questi giorni. “Abbiamo subito l’ennesimo disastro ambientale in una zona peraltro già colpita in passato da alluvioni – ha detto Ciocchetti -, e la tragedia delle Marche ripropone il tema del dissesto idrogeologico di cui in Italia, purtroppo, si parla solo quando accadono disgrazie.

Gli interventi di messa in sicurezza del territorio non sono stati realizzati per la totale incuria degli enti locali, e ciò che doveva essere fatto da anni è stato sempre rimandato. Di fronte ad un clima impazzito e a eventi atmosferici estremi sempre più frequenti occorre utilizzare bene le risorse del Pnrr che equivalgono a 15 miliardi per finanziare interventi contro le criticità del nostro territorio e realizzare finalmente opere di messa in sicurezza delle aree a rischio, in modo da tutelare la popolazione. Le minacce dovute al dissesto idrogeologico in Italia, aggravate dagli effetti dei cambiamenti climatici, compromettono la sicurezza della vita umana, la tutela delle attività produttive, bisogna agire in fretta”.

