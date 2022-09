Disastro maltempo nelle Marche, Gravina: “Un minuto di silenzio prima delle partite”

“Siamo scossi e profondamente addolorati per quanto accaduto. Il calcio italiano si stringe attorno al popolo marchigiano e alle famiglie delle vittime”. Dichiara il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, a seguito dei gravi fatti causati dal maltempo nelle Marche.

“Siamo comunità nelle gioie e nel dolore, per questo il minuto di silenzio che osserveremo su tutti i campi testimonia vicinanza e rispetto verso quanti stanno soffrendo per la calamità che si è abbattuta sulle Marche nelle ultime ore”. Ha accolto l’invito del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha disposto che in tutte le gare dei campionati del fine settimana, sia osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell’alluvione.

