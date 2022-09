Fiumicino – Forti venti ed onde altissime: la mareggiata prevista per questo weekend non ha risparmiato il litorale romano. A Focene, in particolare, il mare fa quasi paura, mentre invade le spiagge, con onde alte circa 2 metri e mezzo e venti di burrasca tra i 24 e i 29 chilometri orari.

Il mare ha raggiunto alcuni chioschi che sorgono sulle spiagge, infrangendosi sulle strutture di legno. La situazione non andrà a migliorare tra oggi e domani: nella notte sono attese mareggiate ancora più forti ed altre burrasche di vento.

di 11 Galleria fotografica Venti di burrasca e mareggiate sul litorale romano









Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link