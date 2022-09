Marcell Jacobs sposa la sua Nicole: il campione olimpico vive la giornata più bella

Ha detto sì. Sulle rive del suo Garda, in uno scenario incantevole, con la sua emozione specchiata nelle acque del lago. L’uomo che regala sogni, Marcell Jacobs, ne ha tenuto uno per sé oggi pomeriggio nel parco della Torre San Marco di Gardone Riviera, sposando Nicole Daza, festeggiato da tanti amici e parenti, alcuni dei quali arrivati dagli Stati Uniti, paese d’origine del fuoriclasse azzurro.

Elegantissimo nel suo smoking scuro, il campione olimpico dei 100 metri ha raggiunto in barca, da Desenzano, la location scelta per il matrimonio, tanto cara a D’Annunzio. Un altare di fiori bianchi ha fatto da cornice allo scambio delle promesse e al rito civile, officiato dal segretario comunale di Gardone Valeria Ferro. Nozze e compleanno nella stessa indimenticabile giornata, per Nicole, splendida nel suo lungo velo, abbracciata dal piccolo Anthony.

Coach Paolo Camossi, il testimone, ha accompagnato Marcell anche in questa avventura e molti amici dell’atletica hanno celebrato la star azzurra della velocità, dall’oro olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi, al compagno di staffetta a Tokyo Fausto Desalu, a Paolo Dal Molin, Johanelis Herrera, Laura Strati.

Con loro il presidente della Fidal Stefano Mei, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il vicepresidente federale e direttore tecnico Fiamme Oro Sergio Baldo, tra i circa 150 invitati che hanno reso unica la giornata dell’uomo entrato nella leggenda. (fidal.it)(foto@Grana.it)

