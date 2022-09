Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Un fronte freddo di origine scandinava sta per raggiungere le Alpi e si riverserà nel corso di oggi, venerdì, sul Triveneto per scorrere sabato verso sud. Coinvolgerà nuovamente le regioni centrali, sabato, soprattutto il versante adriatico con fenomeni di instabilità anche marcata. Non interesserà invece il Nordovest, dove il tempo rimarrà più soleggiato, ma si avvertirà l’effetto dell’aria più fresca in circolazione con un calo delle temperature. Sul finire della settimana il fronte scandinavo si allontanerà verso i Balcani e le condizioni atmosferiche miglioreranno su tutto lo Stivale, anche se le temperature subiranno una netta diminuzione fin sulle regioni meridionali, dove l’estate terminerà bruscamente.

METEO SABATO 17 SETTEMBRE. Fino al mattino ultime nevicate sull’arco alpino più orientale fin verso i 1700m sui settori di confine, 1800/2000m altrove. Piogge e rovesci diffusi e a tratti intensi fino al mattino al Nordest, con fenomeni anche temporaleschi in estensione ad est Lombardia ed Emilia Romagna, su quest’ultima con fenomeni che potranno risultare violenti. In giornata generale attenuazione dei fenomeni da nord con tendenza a schiarite. Saltato il Nordovest con tempo in prevalenza soleggiato, salvo un po’ di variabilità fino al mattino sui confini alpini. Sulle regioni centrali peggioramento dal primo mattino con piogge e temporali anche intensi a partire da Toscana, alta Umbria e alte Marche, localmente accompagnati da grandine, colpi di vento e nubifragi, in estensione in giornata al resto di Umbria e Marche, poi anche verso Lazio interno e Abruzzo, seppur in forma decisamente più attenuata e con schiarite a tratti. Saltate le coste laziali con tempo spesso soleggiato. Limite neve in calo fino a 2000/2200 sulla dorsale appenninica settentrionale, a tratti anche più in basso su dorsale romagnola e Montefeltro in corrispondenza dei fenomeni più intensi, localmente fino a 1500/1700m tra il tardo mattino e il primo pomeriggio. In serata migliora da nord con schiarite. Al Sud inizialmente ancora instabile e temporalesco su bassa Campania, Calabria tirrenica, Lucania e nord Sicilia con fenomeni anche forti sui settori tirrenici peninsulari, localmente accompagnati da grandine e improvvisi colpi di vento. Più soleggiato sul resto del Meridione, salvo un po’ di variabilità sui settori ionici peninsulari. Fenomeni in graduale attenuazione in giornata, con parziali schiarite. Temperature in diminuzione anche sensibile al Centro-Nord. Venti forti di Bora sull’alto Adriatico con raffiche fino a 80-100km/h, di Maestrale altrove ad eccezione dello Ionio dove soffieranno ancora da sudovest.

METEO DOMENICA 18 SETTEMBRE. Torna a prevalere il bel tempo su tutta Italia, salvo addensamenti sulle Alpi confinali centro-orientali e residua variabilità fino al mattino tra basso Adriatico e settore ionico, in diradamento. Temperature in brusco calo nei minimi e in diminuzione le massime anche al Sud. Attesi valori all’alba anche intorno a 9-11°C su Val Padana e zone interne del Centro Italia, prime gelate notturne sulle Alpi fin verso i 1500m di quota. Venti in attenuazione al Nord, Maestrale ancora teso al Sud. In particolare al Nord: Cielo sereno o poco nuvoloso salvo il passaggio di qualche velatura e residui addensamenti nuvolosi su Alpi di confine orientali. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 20 e 25. Al Centro: Residua nuvolosità al mattino sul Molise, in rapido dissolvimento; tempo stabile e soleggiato anche altrove. Temperature in ulteriore calo, massime tra 21 e 25.

Al Sud: Tempo stabile con cielo poco o parzialmente nuvoloso, salvo qualche addensamento in più in Calabria. Temperature in calo, massime tra 22 e 28.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: Aria mediamente fredda di origine artico-marittima punterà il Nord-Est Italia determinando il temporaneo richiamo di umide correnti meridionali accompagnate da spiccata instabilità temporalesca anche su Toscana, Umbria interna e uno spicchio del Lazio (reatino). Venti moderati meridionali in rotazione da NNE con intensità sino a forte nella seconda/ultima parte del giorno.

DOMENICA: tempo stabile su Toscana, Umbria e Lazio ma con valori minimi insolitamente bassi ovunque, specie in Appennino e a valle. Mare da mosso a poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Migliora ovunque il 16 mentre forti temporali insisteranno in Campania. Il 17 nuova instabilità sparsa anche temporalesca su Toscana centrale e orientale, Umbria centro-orientale e reatino prima di un generale calo termico accompagnato temporaneamente da forti venti settentrionali. Migliora nei giorni a seguire con minime molto frizzanti al mattino. Locale variabilità pomeridiana nell’entroterra pre-appenninico il 19 e 20 settembre.

(Fonte: 3B Meteo)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.