Moda ad Anzio, il mistero della sfilata annullata

Anzio – Di sicuro c’è solo una cosa: la sfilata non è stata annullata dagli organizzatori né gli sponsor si sono ritirati. Ma stasera alle 21, la scalinata Bad Pyrmont non vedrà l’attesa sfilata di moda, organizzata dalla Pro loco con la collaborazione di altre associazioni, che avrebbe visto anche la presenza di Carmen Russo come madrina e di Paola Delli Colli in qualità di presentatrice.

Tutto annullato, dunque. Ma perché? Qui sorge il mistero. Agli organizzatori è stato comunicato che la richiesta di permessi era arrivata troppo tardi negli uffici comunali; diversa la versione arrivata agli sponsor, che parlava di una decisione dovuta al rischio maltempo.

Un guazzabuglio che ha come unico risultato quello di veder annullata una manifestazione sulla quale si stava lavorando ormai da oltre un mese. Con buona pace delle ragazze che avrebbero dovuto sfilare.

