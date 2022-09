Mondiali di Ritmica, le Farfalle mancano il pass per le Olimpiadi di Parigi

E’ un’Italia a due facce quella passata sulla pedana dei Mondiali di Ginnastica Ritmica dell’Arena Armeec: divina ai 5 cerchi e irriconoscibile con i tre nastri e le due palle.

La Maurelli e compagne (le Farfalle Azzurre) sono entrate per terzultime nel gruppo B, il secondo del concorso generale all around, e nella prima rotazione hanno completato la routine sul mashup di “Mercy in darkness” e “Strenght of thousand men” con due errori sulle difficoltà di corpo e due perdite.

Il punteggio, quindi, rimane inchiodato sul 27.900 (D. 13.000 – E. 6.950 A. 7.950), l’ottavo dell’attrezzo, con un ritardo notevole sulle dirette concorrenti. Nel secondo giro le azzurre dell’Accademia di Desio si ripresentano con l’aggressività delle leonesse e quando sono così non ce n’è per nessuno. Il 34.150 (D. 16.800 – E. 8.650 A. 8.700) sulle note di “They don’t care about us” di Michael Jackson, pur essendo il miglior parziale di specialità porta l’Italia al totale di 62.050, che non basta per salire sul podio iridato.

Sfuma, dunque, non solo la medaglia, ma soprattutto la qualificazione olimpica diretta per Parigi 2024. La vittoria va alla Bulgaria, che con una formazione completamente rinnovata e sotto gli occhi delle olimpioniche di Tokyo schierate sul palco d’onore, succede alla Russia, oro a Kitakyushu 2021, grazie al punteggio complessivo di 66.600. Piazza d’onore per le campionesse continentali di Israele con 64.650, mentre sul terzo gradino, che assegna anche il terzo biglietto per i Giochi ci sale la Spagna con 63.200. Il legno delle aviere dell’Aeronautica Militare fa male, soprattutto perché erano tra le favorite della vigilia, vicecampionesse d’Europa e del mondo in carica e con due coreografie considerate da tutti eccezionali per difficoltà ed artistico. Andavano soltanto fatte bene, entrambe. Missione riuscita a metà, e l’amaro in bocca è forte, come anche la consapevolezza di essersi fatte male da sole “Le ragazze erano tese – racconta la DTN Emanuela Maccarani – hanno sentito la gara più di altre volte. Nel misto ci sono stati degli errori iniziali che potevano essere recuperati subito, invece la squadra non è riuscita a reagire e sono arrivate le altre perdite, senza le quali saremmo sul podio. Loro sanno come risolvere certe situazioni, ci alleniamo anche su questo, a gestire l’emergenza per non rendere uno sbaglio irrimediabile. Tra un esercizio e l’altro ho solo detto loro di accettare i propri errori e di reagire, e sono state straordinarie. Poi certo si poteva prendere anche una nota più alta sui cerchi, non sarebbe stato uno scandalo. E’ andata così”.

“La qualificazione ai Giochi Olimpici era il mio obiettivo personale e mi brucia molto non averlo raggiunto con la squadra – conclude la Direttrice Tecnica, che è anche membro di Giunta del Coni – Mi fa invece molto piacere l’oro nel Team Ranking, il primo titolo della storia federale. C’eravamo andati vicini nelle ultime due edizioni, arrivando secondi. E’ un risultato inimmaginabile fino a qualche anno fa, ottenuto tra l’altro con diverse imprecisioni, sia individuali che di squadra. Quindi i margini di miglioramento ci sono e lavoreremo sodo per riprenderci ciò che meritiamo. Adesso pensiamo a Sofia e Milena e poi alle specialità d’insieme di domenica. Questo è il bello dello sport, qualunque cosa accada, positiva o no, dopo c’è sempre un’altra gara da preparare e affrontare”.

Con il punteggio complessivo di 312.550, dato dalla somma delle otto prove in qualifica della Raffaeli e della Baldassarri, e dai due odierni delle Farfalle, la FGI trionfa nella classifica per Nazioni, precedendo la Germania, argento a quota 301.400, e la Spagna terza con 297.400, e dimostrando così di essere il movimento di riferimento dei piccoli attrezzi a livello planetario. E’ la sesta medaglia italiana della 39esima rassegna iridata, la quarta d’oro.

Oggi, dalle 16.15 in diretta su Rai Due, Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri tornano protagoniste nel gruppo B della finale a 18 del concorso generale individuale. Le prime tre regine voleranno a Parigi. Il sogno continua.

(foto@Simone Ferraro/FGI)

