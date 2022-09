MotoGp, Bagnaia conquista la pole position ad Aragon: “Quello che volevo”

Pole position in MotoGp e record della pista per Francesco Bagnaia che domani ad Aragon partirà davanti a tutti. Il torinese ha fermato il cronometro dopo il primo giro, una scelta rischiosa ma che ha pagato.

“Ho cercato di fare il giro perfetto e lo è stato, soprattutto nel t-3 e nel t-4 sono riuscito a fare quello che volevo – le parole del torinese a Sky Sport – La mia strategia era anche quella di farmi seguire da più moto per fare in modo che in griglia si potessero piazzare davanti a Quartararo. Ovviamente poteva essere un’arma a doppio taglio, ma è andata bene. In vista della gara, sono consapevole di avere un buon pacchetto”. (Ansa).

(foto@FrancescoBagnaia-Facebook)

