Rivoluzione bus nel decimo municipio: anche Infernetto, Axa e Palocco avranno un notturno

Ostia – Anche Infernetto, Axa Malafede, Acilia, Casal Palocco e Ostia Levante avranno una linea bus notturna che li collegherà con l’Eur. E non solo: l’itinerario quella attuale, che collega Ostia con il centro di Roma, includerà anche Ostia Ponente.

Ad annunciarlo è il presidente della commissione Mobilità del X Municipio, Leonardo Di Matteo. “Con il progetto di riordino del trasporto pubblico notturno – ha annunciato il consigliere dem – termina l’isolamento dei nostri concittadini, garantendo il diritto alla mobilità come un diritto fondamentale”.

La prima, importante novità per il territorio, ha spiegato Di Matteo nel corso di una conferenza stampa tenutasi questa mattina, è che nei prossimi mesi verrà attivata una nuova linea notturna che farà capolinea alla Stazione di Lido Centro e a piazzale dell’Agricoltura, all’Eur, e permetterà di “andare a coprire la zona di Ostia Levante, i territori dell’Infernetto (transitando in via Castel Porziano e via Wolf Ferrari), di Casal Palocco (transitando per via Casal Palocco e Gorgia di Leontini), di Acilia (transitando in via Macchia di Saponara, via Canevari e via Molajoli) e di Axa Malafede (transitando per via Menzio, via Usellini, via Ghessa e via Gioja, via Posidippo e piazza Eschilo”, collegando così il decimo municipio al centro della Capitale.

Buone notizie anche per l’attuale, unica linea notturna del territorio, la nME, il cui tragitto sarà presto modificato in maniera tale da includere anche Ostia Ponente, fino ad oggi tagliata fuori. “Il nuovo capolinea – ha illustrato il presidente della commissione municipale Mobilità – sarà alla stazione di Lido Centro e a piazza Venezia e l’itinerario includerà anche l’area di Ostia Ponente. In questo modo migliorerà la qualità e l’utilità del servizio”.

“Il nostro – hanno detto Di Matteo e il minisindaco Mario Falconi – è un progetto messo in campo per correggere inefficienze e per garantire la mobilità in sicurezza dei fruitori del servizio notturno in tutti i nostri territorio. In questo modo – hanno concluso – ogni quadrante del decimo municipio sarà servito in modo adeguato”.

