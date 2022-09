Ucraina, spari contro il cardinal Krajewski: portava gli aiuti del Papa

Kiev – Spari contro il cardinal Krajewski, l’elemosiniere del Papa. Il portorato, che in questi giorni, per volere del Pontefice, si trova a Zaporizhia per portare aiuti umanitari alla popolazione, è rimasto coinvolto in un “attacco” armato.

Come si legge su Vatican News, Krajewski, insieme a due vescovi, uno cattolico e uno protestante, e accompagnato da un soldato, ha caricato il suo pulmino di viveri e si è inoltrato dove “oltre ai soldati non entra più nessuno” perché i colpi si fanno più fitti. È proprio lì che la gente ha più bisogno e aspetta una mano amica, aiuti e viveri. E proprio lì, la guerra lo ha toccato da vicino.

Alla seconda delle tappe previste, prosegue il sito di informazione della Santa Sede, è accaduto che il gruppo è stato raggiunto da colpi d’armi da fuoco e il cardinale, insieme agli altri, si è dovuto mettere in salvo: “Per la prima volta nella mia vita non sapevo dove fuggire … perché non basta correre, bisogna sapere dove”.

Ma alla fine nessuno è rimasto ferito e gli aiuti sono stati consegnati fino all’ultimo, anche i rosari benedetti dal Papa: chi li riceveva subito li metteva intorno al collo. Sui convogli restano i segni degli spari. Un giorno di guerra che il cardinale definisce “senza pietà”, per la quale, come già nella sua ultima missione durante il Triduo pasquale aveva detto “mancano le lacrime e mancano le parole”. Oggi, ribadisce il porporato, “si può solo pregare” e ripetere: “Gesù confido in te!”.

Il Faro online (Foto © Vatican Media) – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte