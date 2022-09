Ciclismo Under 23, Guazzini è campionessa del mondo nella cronometro

Vittoria Guazzini è campionessa del mondo Under 23 nella cronometro.

La ciclista 21enne toscana della Groupama-Fdj ha chiuso quarta la prova d'élite disputatasi in Australia, davanti a tutte le atlete della sua categoria.

La gara sui 34,2 km di Wollongong è stata vinta dalla 35enne nederlandese Ellen van Dijk, che riconferma così il suo titolo mondiale. Si tratta del terzo successo in questa disciplina per l'ex pattinatrice di velocità, incoronata anche nel 2013.

Seconda l'australiana Grace Brown. Terza la svizzera Marlen Reusser. Solo ventitreesima l'altra azzurra in gara, Arianna Fidanza. (Ansa).

Le dichiarazioni di Vittoria Guazzini su Federciclismo.it

"Il circuito mi piaceva, diverso da quello di Anadia. Mi sono trovata a mio agio. Non puntavo alla maglia iridata ma a fare bene e se devo essere sincera un po' mi dispiace di non essere riuscita a prendere anche la medaglia di bronzo elite."

Alle sue spalle è giunta l'olandese Shirin van Anrooij, staccata di 1'48". L'orange in Portogallo aveva battuto Vittoria per una manciata di secondi. "Capirò cosa vuol dire vincere la maglia iridata forse tra qualche giorno." Dice l'atleta toscana mentre percorre i pochi metri che separano il podio dalla sede delle interviste. Ma l'entusiamo dei tifosi che, pur senza conoscerla, riconoscono la maglia e gli chiedono selfie, gli fa cambiare subito parere: "E' una sensazione incredibile e devo dire che l'Australia è un paese affascinante. Sono venuta qui qualche anno fa per la Coppa del Mondo della pista e già allora rimasi colpita dall'entusiasmo e la giovialità di questo popolo; è coinvolgente!".

Tanti italiani si sono commossi nel sentire risuonare, in questo angolo di mondo lontano, l'Inno di Mameli: "Mentre mi allenavo sentivo incitarmi in italiano. Sono rimasta stupita dall'affetto che le persone dimostrano per il nostro Paese."

Per quanto riguarda la prova: "Ho iniziato la gara sperando solo di fare bene. Poi a metà mi sono resa conto che avevo un buon tempo. Questo mi ha dato fiducia. Non ho pensato a nulla, se non ad andare forte."

Una stagione lunga, con tante medaglie, ma che non è ancora terminata: "Si, abbiamo il Team Relay e poi, ad ottobre i mondiali su pista... poi stacco e vado in vacanza!".

