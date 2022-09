Elezioni 2022, Bordoni (Lega): “Bisogna regolamentare il settore delle guide turistiche”

Roma – “Anche oggi le guide turistiche regionali, a Roma e nelle città d’arte, dovranno fare i conti con stranieri abusivi e personaggi improvvisati senza un regolare permesso per esercitare la professione, che finiscono per raggirare i turisti”. Così Davide Bordoni, candidato con la Lega Salvini Premier in Senato nel collegio plurinominale Lazio 1.

“Se verrò eletto, mi impegno a presentare da subito delle norme che coprano il vuoto legislativo in un settore che va regolamentato per tutelare competenze e professionalità. Le guide turistiche regionali sono una categoria importantissima per valorizzare il nostro turismo, i borghi e le peculiarità del territorio italiano -prosegue Bordoni-. Questo discorso vale ancor di più per Roma e per il Lazio dove le guide regionali scontano una distorta idea di concorrenza, per cui chiunque, con patentini di altre regioni italiane, o arrivando dall’estero, può esercitare abusivamente la professione in barba alle regole e al fisco, cioè a chi le tasse le paga onestamente. E poi cosa sanno realmente costoro della nostra Capitale e della sua cultura millenaria? A Roma bisogna investire di più sui Vigili urbani per rafforzare l’azione di contrasto all’abusivismo con multe e controlli più capillari”.

“Lo dico chiaramente – conclude Bordoni -, basta riempirsi la bocca in campagna elettorale col turismo senza avere proposte serie per la filiera. Difenderemo le guide turistiche regionali, l’epoca dei governi di sinistra che hanno svenduto il nostro Paese ai grandi tour operator internazionali è finita. La cultura non si svende”.

