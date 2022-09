Ladispoli, bonificato il il mosaico della villa romana sul lungomare Marina di Palo

Ladispoli – “Grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, Soprintendenza archeologica e Gruppo Archeologico Romano è stata bonificata e riportata a nuova vita la porzione di villa imperiale sul lungomare Marina di Palo a Ladispoli”. Le parole sono dell’assessore alla Cultura Margherita Frappa, che ha illustrato i dettagli dell’intervento.

“I volontari del Gar – prosegue l’assessore Frappa – hanno raccolto la sabbia spinta dal vento che aveva invaso il mosaico romano, bonificato l’area dai rifiuti e tagliato anche le erbacce che coprivano parte di uno dei reperti più belli del nostro territorio; un’importante testimonianza della villa marittima che occupava buona parte del quartiere e di cui sono ancora visibili solo pochi resti sul lungomare, in Piazza della Rugiada e in via Albatros.

Grazie ai volontari del Gar che nel 2003, nel corso dei lavoratori di rifacimento del lungomare Marina di Palo, contribuirono a riportare alla luce proprio quel mosaico”.

