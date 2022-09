MotoGP, ad Aragon fiato sospeso fino alla fine: al fotofinisch vince Bastianini

Enea Bastianini ha vinto al fotofinish il Gp di Aragon di MotoGp battendo sul finale Pecco Bagnaia.

Due Ducati di due italiani sul podio, terzo Aleix Espargaro. Per Bastianini è la quarta vittoria in stagione. Pecco Bagnaia con il secondo posto recupera comunque parte dello svantaggio sul leader della classica mondiale Fabio Quartararo rimasto a zero punti dopo il ritiro nelle fasi iniziali della gara in un contatto che ha messo k.o. anche Marc Marquez. (Adnkronos)

(foto@MotoGp-Facebook)

