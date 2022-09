Ritmica, le Farfalle Azzurre conquistano l’oro mondiale nella prova dei 5 cerchi

Sofia – Altro oro per l’Italia della ginnastica ai Mondiali di ritmica in corso a Sofia.

A salire sul gradino più alto del podio stavolta sono le ‘Farfalle’ che hanno vinto la prova a squadre nei 5 cerchi con 34.950 punti davanti a Israele (34.050) e Spagna (33.800).

E’ il quinto oro conquistato dalla ginnastica nella rassegna iridata di Sofia: dopo i quattro individuali di Sofia Raffaeli arriva quello del team nella specialità cinque cerchi. L’Italia si è aggiudicata già anche il titolo per Nazioni nel team ranking.

La formazione iridata è composta da Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris (tutte del gruppo sportivo Aeronautica Militare). Con i 5 cerchi l’Italia ha vinto il titolo anche ai mondiali di Pesaro nel 2017. (Ansa).

(foto@Ferraro-FGI)

