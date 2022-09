Anfi Fiamme Gialle: celebrato il 20esimo anniversario a Castel Porziano

Ostia – Il Centro Sportivo Fiamme Gialle ha fatto da splendida quinta, giovedì 15 settembre 2022, alla Festa per il 20esimo anniversario dell’istituzione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, Anfi, Fiamme Gialle.

Si è cominciato con la celebrazione della Santa Messa presso il Centro Sportivo Fiamme Gialle di Castelporziano, in sala Tito, presieduta da Padre Francesco Chiantera. Successivamente, nella medesima sala, si è svolto il consueto scambio di opinioni, idee, commenti, tra gli appartenenti ed ex appartenenti alla Guardia di Finanza. Come sempre grande entusiasmo e grande attenzione ai problemi e alle situazioni sempre nuove che l’Arma affronta con la professionalità che la contraddistingue sia i finanzieri in sevizio che quelli che non lo sono più.

La giornata di festa si è chiusa con la cena, intitolata “Meeting delle Regioni”, presso la mensa del Centro Sportivo. La particolarità consisteva nel fatto che ogni partecipante si è presentato con una pietanza da lui cucinata e tipica della propria regione di provenienza. I tavoli della mensa si sono colorati grazie a piatti provenienti da ogni parte d’Italia, un inno alla dieta mediterranea.

L’evento è stato contraddistinto anche dal saluto di due generali, indiscussi protagonisti della storia del Centro Sportivo Fiamme Gialle. Il primo Generale di Brigata, Flavio Aniello, Comandante del Centro Polisportivo Fiamme Gialle, ora sostituito dal Generale di Brigata, Antonio Appella, e dal Generale di Brigata Parrinello, quest’ultimo aveva già avuto modo di incontrare il Centro Sportivo e la Sezione Anfi Fiamme Gialle lo scorso 30 giugno, giornata nella quale aveva espresso il suo ringraziamento a tutto lo staff ed ai colleghi, oltre che ricordare la sua bellissima esperienza di vita (quasi 40 anni) nelle Fiamme Gialle. In questa ultima occasione, ancora una volta, ha dato prova del suo attaccamento al Reparto, ai militari, agli atleti e alla Guardia di Finanza.

Tra gli invitati e gli ospiti non sono mancati il Presidente onorario dei Gruppi sportivi Fiamme Gialle, il Generale in pensione, Gianni Gola, il Vicepresidente del Centro Polisportivo Fiamme Gialle: Ten. Colonnello di Paolo, i comandanti del primo e del secondo nucleo, alcuni atleti ed ovviamente una grande rappresentanza dei soci dell’Anfi, accompagnati per la maggior parte dalle proprie mogli, le quali hanno contribuito in prima persona ad arricchire e creare il magnifico buffet.

(foto@FiammeGialle)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.