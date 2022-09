Anzio, ultimi giorni per le iscrizioni online ai servizi di refezione e trasporto scolastico

Anzio – Dallo scorso 20 luglio il portale Key Ref è attivo ed aggiornato per consentire alle famiglie di iscrivere, per la prima volta, oppure per confermare le iscrizioni per l’anno 2022/2023 ai servizi di trasporto e refezione, gli alunni che frequentano le scuole del territorio comunale.

Si richiede alle famiglie di provvedere tempestivamente alle iscrizioni online per i due servizi, entro il 30 settembre 2022.

Le modalità di iscrizione sono illustrate sul Portale Key Ref e richiedono pochi semplici passaggi collegandosi al link sotto riportato:

https://keyrefanzioportal.opendoor.it

Come da Regolamento del Servizio Refezione, si ricorda che la refezione scolastica è un servizio a domanda individuale; chi non effettuerà l’iscrizione online, entro il 30 settembre, purtroppo non potrà usufruire del pasto.

