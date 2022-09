Fiumicino – Fervono i lavori e tutto deve essere impeccabile… tra qualche giorno a Palidoro cominceranno le celebrazioni dedicate a Salvo D’Acquisto, il carabiniere eroe che commemoriamo ogni anno per il suo coraggioso sacrificio: un nobile gesto che ha salvato molte vite umane innocenti. Si tratta di un evento molto importante per tutta la collettività, dove saranno presenti tutte le autorità, eppure c’è qualcosa che non quadra… Perché solo in queste occasioni la nostra amata località viene tirata a lucido?” Così, in una nota stampa, Paolo Sbraccia, referente territoriale di Crescere Insieme.

“Operai che ripuliscono le strade, che curano e sistemano le siepi, tutto messo in ordine. Tutte attenzioni che dovrebbero essere viste anche durante l’anno e non solo quando ricorre la commemorazione – sottolinea -. Quello che fa più infuriare i cittadini è proprio questa contraddizione: prima scarsa considerazione, abbandono ed incuria, poi quando bisogna fare bella figura con le istituzioni non deve esserci una cosa fuori posto. Agli occhi dei residenti questo si traduce in una vera e propria presa in giro“.

“Le criticità ci sono sempre – conclude Sbraccia – e non ci si può ricordare di noi solo in occasione dell’importante celebrazione. Non è questo il modo di trattare non solo Palidoro, ma anche tutto il Nord del territorio, a cui viene riservato lo stesso trattamento”.

