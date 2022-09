Escursione in montagna si trasforma in tragedia: morta una donna di Ostia

Ostia – Una donna di 66 anni di Ostia, è morta domenica pomeriggio nei pressi del rifugio forestale della Montagna Spaccata, in zona dell’Altopiano delle Cinque Miglia. A quanto si è appreso, la donna era in compagnia di altri amici e stava facendo la legna: è stata ritrovata in terra con una ferita alla testa, non si sa se per un malore o per una caduta. (fonte Ansa)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link