Europei di Pentathlon Moderno: argento azzurro nella staffetta mista

L’Italia chiude con una medaglia argento, conquistata proprio nell’ultima giornata da Alessandra Frezza e Matteo Cicinelli nella staffetta mista, la sua partecipazione agli Europei di pentathlon moderno, a Szekesfehervar, in Ungheria.

Gli azzurri sono stati protagonisti di una grande rimonta nella gara di laser-run. La coppia italiana ha terminato la gara con 1352 punti. L’oro è andato ai britannici Kate French e Myles Pillage (1360), bronzo ai francesi Marie Oteiza e Ugo Fleurot (1348).

“Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, ma abbiamo avuto modo di rifarci”, ha detto Frezza (Aeronautica Militare), rientrata in questa stagione dopo uno stop per infortunio, che torna sul podio europeo quattro anni dopo il secondo posto continentale sempre in staffetta mista (con Valerio Grasselli) e sempre a Szekesfehervar.

“Ringrazio Alessandra che mi ha dato un cambio perfetto e mi ha permesso di chiudere in bellezza recuperando altre due posizioni. E ringrazio tutto lo staff della Nazionale”, ha aggiunto Cicinelli (Carabinieri), al suo primo podio internazionale da senior. “Un argento emozionante e molto significativo!- ha commentato il dt azzurro, Andrea Valentini -. Emozionante perché venuto fuori con una rimonta clamorosa, significativo perché frutto di una prestazione eccellente nel laser-run, prova che fino alla stagione scorsa rappresentava il nostro punto debole”.

(Ansa).

(foto@FederazioneItalianaPentathlonModerno-Facebook)

