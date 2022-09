Fiamme Gialle Sabaudia, vinti tre titoli giovanili agli Italiani di canottaggio

Torino – Il week end appena concluso ha visto la Sezione Giovanile di canottaggio delle Fiamme Gialle gareggiare a Candia (TO) al Campionato Italiano di Società e al Meeting Nazionale Allievi e Cadetti.

I giovani canottieri gialloverdi hanno conquistato la medaglia d’argento al Campionato Italiano con il “quattro di coppia” misto Under 18 composto da Francesco Falini, Matteo Cardinali, Natali Ferrieri Manoche e Asia Antonetti.

Al Meeting Nazionale Allievi e Cadetti sono arrivate 3 medaglie d’oro e 3 di bronzo. A conquistare le prime posizioni sono stati Mariarita Di Giovanni nel “singolo 7.20” Allievi B1, Alessandro Antonetti e Mario Danese in “doppio” Allievi B2 e Alessandro Bellini, Roberto Cialei, Cristian Ferrara e Lorenzo Badanai in “quattro di coppia” Allievi B1.

Le medaglie di bronzo sono state conquistate da Leonardo Iacovacci nel “singolo 7.20” Allievi C, da Stella Panziera, Chiara Luna Canciani, Roberta Romani e Maura Paoletti nel “quattro di coppia” Cadetti femminile e da Cristian Rigoni, Christian Candido, Riccardo Miccinilli e Nicolò Sartori nel “quattro senza” Cadetti.

