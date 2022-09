Fiumicino: busta con proiettile e minacce in dialetto romano all’assessore Caroccia

Fiumicino – “Non sento nessuna pressione, ma restano gesti spiacevoli per chi lavora al servizio della collettività”. Con queste parole, l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia ha raccontato a ilfaroonline.it le minacce ricevute tramite una lettera scritta in dialetto, con all’interno un proiettile nuovo, non usato.

L’Assessore ci racconta nei dettagli: “Il fatto è accaduto martedì scorso, 13 settembre 2022, ma non ho ricevuto direttamente la lettera, perché è stata recapitata al Protocollo generale del Comune di Fiumicino. Sono stato contattato immediatamente, così come sono state allertate le forze dell’ordine. Ho visto la lettera solo nel momento in cui sono giunto al Commissariato, dove la Polizia ha fatto tempestivamente partire le indagini per risalire all’autore del gesto”. “Te famo fà la fine der sorcio“, recitava la scritta secondo quanto riportato da “Il Messaggero”

“Non mi sento sotto pressione. Certo, si tratta di gesti spiacevoli nei confronti di chi ricopre incarichi istituzionali al servizio della cittadinanza. E’ una vita che lavoro per Fiumicino e per i nostri concittadini, prendendo scelte volte a migliorare la nostra città. Scelte che spesso, come dimostrano questi fatti, non sono condivise da tutti – commenta l’assessore -. Ora sono, come tutti, in attesa della conclusione delle indagini per saperne qualcosa di più su chi possa essere l’autore della lettera”.

Solidarietà arriva all’assessore dal Sindaco Montino, che definisce “inqualificabile e inaccettabile” quanto accaduto. “A nome mio e di tutta la Giunta – prosegue il primo cittadino – esprimo ad Angelo tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Chi pensa di intimorire l’amministrazione di questo Comune, si sbaglia di grosso. Abbiamo lavorato, lavoriamo e continueremo a lavorare per lo sviluppo, la riqualificazione, la crescita della città. Senza arretrare di un millimetro. Auspichiamo che le forze dell’ordine e la magistratura individuino al più presto l’autore o gli autori di questo ignobile attacco e che le loro decisioni facciano da monito per chiunque altro pensi di potere inquinare l’attività dell’amministrazione”.

Parole a cui fanno eco quelle di consiglieri di maggioranza, che in una nota esprimono la loro vicinanza e solidarietà all’assessore Caroccia: “E’ un gesto assolutamente deprecabile che condanniamo con fermezza. E’ inaccettabile che un amministratore pubblico riceva minacce di tale gravità solo perché svolge con onestà e trasparenza il proprio lavoro. Ancora non si conosce l’identità di chi ha spedito la lettera minatoria, ma chiunque sia sappia che questo non fermerà la nostra Amministrazione nel proseguire nell’opera di trasformazione e miglioramento del nostro territorio”.

“Condanniamo, senza se e senza ma, lo spregevole atto di intimidazione ai danni dell’assessore Caroccia. Non esiste tolleranza contro la criminalità e siamo convinti che gli inquirenti sapranno consegnare alla giustizia gli scellerati artefici di questo deprecabile gesto”, il commento di Mario Baccini, candidato sindaco di Fiumicino a nome della coalizione di centrodestra e delle liste civiche collegate.

