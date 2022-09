Fiumicino – “Le Donne e il loro mondo“, questo è il titolo dell’evento di Tuttexuna, patrocinato dal Comune di Fiumicino, che si è svolto ieri, 18 Settembre 2022, presso l’atletico Focene. L’iniziativa ha coinvolto tante donne che hanno esposto i loro capolavori di artigianato e i loro quadri.

Sempre presenti i progetti di Tuttexuna: la panchina rossa itinerante, le “scarpe nel cemento” e la “mostra in bianco e nero” dedicata alle vittime dell’anno in corso, senza mai dimenticare tutte le altre.

Un pomeriggio dedicato alla solidarietà, allo scambio di idee e di sostegno tra donne ma anche, grazie al nostro amico ed insegnante Max, a capire le dinamiche di un aggressione e a mettere in pratica tecniche di prevenzione attraverso delle simulazioni.

“E’ stata una splendida giornata ricca di nuovi incontri e scoperta di nuove realtà – ha commentato Antonella Mazzarese, presidente di Tuttexuna – che hanno scelto, insieme e per Tuttexuna, di contrastare la violenza in ogni sua forma. L’associazione coglie anche l’occasione di ringraziarle tutte per l’impegno e la dedizione mostrati”.

