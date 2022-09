Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Inizialmente l’alta pressione tenderà a coinvolgere maggiormente il nostro Paese spostandosi dalla penisola Iberica verso Est ma non avrà neanche il tempo di mostrare la sua forza perchè verrà subito attaccata da un nuovo impulso freddo Nord-orientale. Andando più nel dettaglio avremo tre giornate nel complesso stabili ma con nuvolosità a tratti compatta sulle regioni centrali e quelle del medio-basso Adriatico con anche dei rovesci sparsi, specie nel pomeriggio di lunedì e di mercoledì. Tempo decisamente più stabile e soleggiato altrove con tendenza ad un aumento della nuvolosità tra Sardegna e Sicilia. Temperature in leggero aumento lunedì, specie nei valori massimi che localmente raggiungeranno i 26-27°C sulle pianure di Lombardia, Piemonte, Toscana e Puglia. Punte di 28-29°C in Sicilia e Sardegna.

METEO LUNEDI’ 19 SETTEMBRE. Al Nord: Tempo in prevalenza stabile e soleggiato salvo addensamenti e qualche piovasco in arrivo sull’Emilia occidentale. Temperature in leggero rialzo nei massimi, tra 23 e 27. Al Centro: Addensamenti sulle regioni tirreniche e in Umbria con qualche debole pioggia sui rilievi, più sole altrove. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 26. Al Sud: Cielo generalmente poco nuvoloso, con qualche innocuo addensamento sul versante ionico e sottili velature su quello tirrenico. Temperature stazionarie, massime tra 23 e 28.

LUNEDI’: transita nuvolosità irregolare sul settore, con debole instabilità prevista sulla Toscana appenninica, pre-appenninica centro-orientale, localmente in Appennino anche sull’Umbria; contesto comunque prevalentemente asciutto sul Lazio, salvo possibili pioviggini o brevi piovaschi dal primo pomeriggio sui settori centro-occidentali e isolatamente nell’entroterra. Valori termici ancora localmente bassi a valle nel primo mattino. Venti deboli o moderati da Nord-Nordest, meridionali sul Lazio. Mare mosso.

Inizio settimana variabile sul settore, con nuvolosità irregolare specie tra Toscana ed Umbria, laddove nelle ore pomeridiane ritroveremo spunti instabili associati a locali piovaschi o brevi isolati rovesci (più probabili sul comparto appenninico). Possibilità per pioviggini o isolati e brevi piovaschi anche sulla Toscana nord-occidentale e sul Lazio centro-occidentale. Stabilità e maggiori schiarite nei giorni successivi, salvo la persistenza di variabilità instabile sul basso Lazio. Temperature massime gradevoli, minime contenute a valle. Ventilazione in prevalenza nord-orientale.

