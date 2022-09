Ostia – Grande successo a Ostia Lido per le due manifestazioni sportive del week end appena trascorso. Allo Stadio Giannattasio, nel quartiere Stella Polare, bagno di partecipanti e pratiche sportive per l’evento ‘Open Day dello sport di base’ organizzato dall’Assessorato allo Sport di Roma e Capitale e del X Municipio (leggi qui). Tantissimi i giovani che hanno assaggiato l’attività sportiva e respirato i valori dello sport, in compagnia delle Legend di Sport e Salute Massimiliano Rosolino e Valerio Vermiglio. Il campione di nuoto e quello della pallavolo hanno diffuso valori e insegnamenti tra i partecipanti.

La stessa atmosfera si è respirata al Pontile di Ostia, dove il 18 settembre si è svolta la manifestazione ‘Tutti al Mare con il Volley’. Stessi organizzatori e stessi valori diffusi. Sulla scia della gioia della vittoria della Nazionale di Pallavolo maschile (leggi qui), ragazzi e ragazze hanno provato a giocare sotto rete e ad assaggiare emozioni indelebili insieme con le società sportive del territorio.

Foto 3 di 7













(foto@MunicipioRomaX-Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.