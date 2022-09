Colleferro – Operazione di controllo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, impegnati quotidianamente in una sistematica e capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire alla collettività colleferrina maggiori standard di sicurezza. La mirata attività preventiva disposta dal Comando Provinciale di Roma è stata attuata con un massiccio dispiegamento di “gazzelle” del pronto intervento “112” ed ha consentito di deferire tre persone alla Procura della Repubblica di Velletri e segnalare una persona alla Prefettura.

3 le persone denunciate a piede libero nel weekend: nel dettaglio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Gorga, hanno verificato le condotte di guida, con l’utilizzo di etilometri impiegati nei vari posti di blocco istituiti in tutta la giurisdizione, sorprendendo un 44enne di Segni e un 47enne di Anagni alla guida di autovetture in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di bevande alcoliche, con un tasso alcolemico rispettivamente di 1,65 e 0,96 g/l. Per entrambi è scattato il ritiro della patente e la denuncia all’A.G. di veliterna. Stessa sorte è toccata a un 47enne di Fiuggi che a seguito di un sinistro stradale senza responsabilità di terzi, si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti previsti finalizzati a rilevare il tasso alcolemico e ad accertare la positività all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, in questo Piazzale Matteotti, a finire nel mirino dei militari della Stazione Carabinieri di Gorga, invece, è stato un 34enne di Piglio sorpreso alla guida dell’autovettura dopo aver alzato troppo il gomito, infatti il giovane sottoposto all’accertamento alcolemico è risultato con un tasso leggermente superiore a quello consentito. Anche per lui il ritiro della patente, una sanzione amministrativa di circa 700 euro e la segnalazione all’autorità prefettizia per il conseguente periodo di sospensione della patente.

Nel corso dell’attività straordinaria sono state identificate complessivamente 190 persone, controllati 110 veicoli e 14 persone sottoposte agli arresti domiciliari, eseguite 2 perquisizioni, sequestrata due autovetture, ritirate 3 patenti di guida ed elevate 6 contravvenzioni ai sensi del Codice della Strada, decurtando un totale di 18 punti dalle patenti degli automobilisti indisciplinati.

